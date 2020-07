Singapore: pil crolla del 12,6 per cento nel secondo trimestre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire il diritto di voto nel contesto della pandemia, il governo ha aumentato il numero dei seggi sul territorio – da 880 a 1.100 – e consentito ai cittadini che si trovano ricoverati o in quarantena di votare al di fuori dei loro distretti di assegnazione. Gli elettori sono stati inoltre sollecitati a votare in specifiche fasce orarie, per limitare l’affollamento ai seggi. Nel paese restano però in vigore anche divieti agli assembramenti pubblici, che sono stati additati dai partiti di opposizione come un grave handicap.Contro le restrizioni in vigore si sono espresse nelle scorse settimane diverse organizzazioni per i diritti umani, e persino i Parlamentari Asean per i diritti umani, un gruppo di parlamentari di diversi paesi della regione dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. In un rapporto, l’organismo ha affermato che “tenere elezioni durante la pandemia di Covid-19 rischia di minare un contesto elettorale che già non è libero”. (segue) (Fim)