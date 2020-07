Singapore: pil crolla del 12,6 per cento nel secondo trimestre (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Psp è un attore esordiente della scena politica di Singapore, fondato da Tan – veterano della politica nazionale, più volte candidato alla premiership – e sostenuto dal fratello minore del premier Lee, Lee Hsien Yang, che il primo ministro ha da tempo disconosciuto. Ormai da mesi, i due fratelli ed altri esponenti della dinastia Lee sono protagonisti di un’aspra faida familiare che non ha giovato all’immagine del primo ministro. Lee Hsien Yang e un altro fratello minore del premier, Lee Wei Ling, sono in lotta per rivendicare l’eredità politica e patrimoniale del padre, l’ex premier Lee Kuan Yew, cofondatore del Pap. L’elezione sarà probabilmente l’ultima nel paese sotto la guida di Lee, che ha espresso più volte l’intenzione di farsi da parte e lasciare spazio a una nuova generazione di leader nel corso della prossima legislatura. Dall’indipendenza di Singapore, nel 1965, nessun partito è mai stato in grado di sottrarre le redini del governo al Pap. (Fim)