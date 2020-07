Usa: economista vicino a Trump prepara attacco all’immunologo Fauci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stephen Moore, economista conservatore che la stampa Usa definisce un “consigliere informale” del presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato ieri, 13 luglio, l’intenzione di pubblicare un documento politico teso a “esporre” il dottor Anthony Faucy, immunologo di riferimento dell’amministrazione presidenziale nel contesto della pandemia di coronavirus. “Stiamo lavorando a un memorandum che evidenzi quante volte il dottor Fauci si è sbagliato non soltanto in merito a questa pandemia, ma per l’intera durata della sua carriera”, ha dichiarato Moore a “The Daily Beast”. L’economista ha spiegato di essere al lavoro sul documento da settimane assieme ai suoi collaboratori, e di aver intitolato il memorandum “Dr. Wrong” (“Dottor Sbagliato”). “Intendo documentare quanto spesso le previsioni (di Fauci) si siano rivelate non soltanto errate, ma in diversi casi straordinariamente errate. Intendo anche offrire una panoramica della sua carriera di previsioni”, ha aggiunto Moore, spiegando che il documento verrà inviato alla Casa Bianca e divulgato pubblicamente. “Fauci è stato una sorta di ‘Dr Doom’ (…), e a me sta bene (…), ma non mi sta bene che sia stato puntualmente in errore. Con le sue predizioni errate ha danneggiato la riapertura dell’economia”. Fauci e il presidente Trump sono stati protagonisti di attriti per l’intera durata della crisi. Nei giorni scorsi, l’immunologo si è spinto sino a dichiarare che la pandemia negli Usa “non è sotto controllo”, paragonandola a un “incendio boschivo” e bocciando di fatto gli sforzi della Casa Bianca per rilanciare l’economia nell’attuale fase della crisi. (Nys)