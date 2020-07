Giappone-Cina: Tokyo si unisce alle critiche Usa per le rivendicazioni territoriali cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha approvato oggi, 14 luglio, la nuova edizione del Libro bianco della difesa, che quest’anno punta esplicitamente l’indice contro la Cina per le rivendicazioni territoriali avanzate nel contesto dell’emergenza pandemica, oltre ad imputare a Pechino di diffondere propaganda e disinformazione assieme agli aiuti medico-sanitari forniti ai paesi in maggiore difficoltà a causa del coronavirus. La Cina, afferma il documento, “continua a tentare di alterare lo status quo nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale”. Il documento contesta la decisione di Pechino di istituire nuovi distretti amministrativi negli atolli del Mar Cinese Meridionale occupati unilateralmente. Le critiche contenute nel Libro bianco fanno eco a quelle rivolte alla Cina dagli Stati Uniti, e giungono in un contesto di tensione alimentato dalle esercitazioni navali condotte simultaneamente da Stati Uniti e Cina nel Mar Cinese Meridionale. Ieri, 13 luglio, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha definito “completamente illegali” le rivendicazioni territoriali di Pechino in quella regione, da cui transitano ogni anno merci per 3mila miliardi di dollari. (segue) (Git)