Giappone-Cina: Tokyo si unisce alle critiche Usa per le rivendicazioni territoriali cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati uniti ha respinto le rivendicazioni avanzate dalla Cina sul Mar Cinese Meridionale, e ha accusato Pechino di prevaricare i paesi vicini per controllare le risorse in quell'area. Lo riferisce la stampa Usa, che cita le dichiarazioni del segretario di Stato Mike Pompeo, in un momento in cui Washington e Pechino sono protagonisti di ostilità su numerose questioni geopolitiche, dal commercio alla pandemia di coronavirus. La Cina ha rivendicato con forza la sovranità sul Mar Cinese e il suo enorme potenziale di petrolio e gas naturale non sfruttato. Pechino usa l'intimidazione per minare i diritti sovrani degli Stati costieri del sud-est asiatico nel Mar Cinese Meridionale, ha affermato Pompeo tramite una nota nella giornata di ieri, 13 luglio. "Stiamo facendo chiarezza: le rivendicazioni di Pechino sulle risorse offshore in gran parte del Mar Cinese Meridionale sono completamente illegali, così come la sua campagna di bullismo per controllarle", ha affermato il segretario di Stato. (Git)