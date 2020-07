Thailandia: coronavirus, governo irrigidisce controlli alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha ordinato un ulteriore rafforzamento dei confini terrestri del paese ieri, 13 luglio, in risposta alle crescenti preoccupazioni per una seconda ondata di contagi nel contesto della pandemia di coronavirus. Dall’inizio di giugno le autorità thailandesi hanno arrestato oltre 3mila lavoratori immigrati che tentavano di varcare illegalmente i confini del paese, ha dichiarato Taweesin Wisanuyothin, portavoce della task force incaricata dal governo di gestire la risposta alla pandemia. Il funzionario ha espresso preoccupazione anche per la scarsa regolamentazione degli arrivi di cittadini stranieri per via aerea, dopo che due visitatori sono risultati positivi al coronavirus, e uno ha violato la quarantena. I due contagi sono un membro 43enne dell’equipaggio di un velivolo militare egiziano, che ha violato la quarantena dopo essere risultato positivo al virus, e la figlia di nove anni di un diplomatico sudanese. La Thailandia non segnala alcun caso di trasmissione locale del coronavirus da oltre sei settimane, e il bilancio nazionale è fermo a 3,220 contagi e 58 vittime. (segue) (Fim)