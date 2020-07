Thailandia: coronavirus, governo irrigidisce controlli alle frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha decretato la proroga dello stato di emergenza proclamato in risposta alla pandemia di coronavirus sino alla fine del mese di luglio, nonostante nel paese non si registrino nuovi casi di contagio da circa un mese. Narumon Pinyosinwat, portavoce dell’Ufficio del primo ministro thailandese, ha annunciato la proroga durante una conferenza stampa a seguito dell’ultimo consiglio dei ministri tenuto a Bangkok, ed ha assicurato che la decisione è motivata solamente da considerazioni relative alla salute pubblica. Il premier, Prayuth Chan-ocha, ha recentemente liquidato le polemiche relative ad un movimento che chiede con crescente insistenza la fine dello stato di emergenza, che il primo ministro ha definito necessario. Il governo, ha dichiarato Prayuth, non intende proibire ai cittadini alcunché, e le persone contrarie alle misure emergenziali potranno presentare domanda regolarmente per l’organizzazione di una manifestazione di protesta, anche se il decreto di emergenza proibisce gli assembramenti. (segue) (Fim)