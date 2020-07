Thailandia: coronavirus, governo irrigidisce controlli alle frontiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza in vigore in Thailandia è stato proclamato lo scorso marzo, e da allora è stato prorogato tre volte. Dalla sua proclamazione, le autorità thailandesi hanno fatto ricorso allo stato di emergenza per porre limiti alla libertà di espressione: secondo l’organizzazione per i diritti civili Article 19, almeno 25 persone sono state incriminate dalle autorità thailandesi per aver preso parte a manifestazioni di protesta pacifiche. L’organizzazione ha contestato la decisione di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, esprimendo la preoccupazione che “la pandemia venga utilizzata a pretesto per silenziare le critiche al governo”. (Fim)