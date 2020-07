Energia: Brasile, governo prevede cinque aste per progetti reti elettriche entro il 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevediamo che 250 miliardi di real (4 miliardi di euro) saranno concessi in appalti per le infrastrutture", ha detto nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che tutto verrà gestito "rispettando i nostri pilastri di contenimento del debito pubblico e mantenendo il tetto di spesa". Secondo i dati forniti dal ministro, quest'anno sono state consegnate 39 opere in 27 settimane, 23 delle quali tra marzo e giugno. Tuttavia, secondo la Confederazione nazionale dell'Industria (Cni) gli investimenti del governo Bolsonaro nelle infrastrutture per i trasporti nel 2019, pari a 8,3 miliardi di real (1,3 miliardi di euro), sono stati i più bassi del decennio. (segue) (Brb)