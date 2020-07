Energia: Brasile, governo prevede cinque aste per progetti reti elettriche entro il 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo semestre il ministero prevede di appaltare in tutto 33 opere nel corso di 14 aste. Tra queste figurano tre concessioni e 11 contratti di locazione portuale, oltre a due rinnovi di concessioni ferroviarie, per un totale di 4,5 miliardi di real (750 milioni di euro). "Qualsiasi aumento di questo budget sarà molto gradito", ha dichiarato Freitas. Per quanto riguarda le future gare d'appalto, l'asta per la concessione di due terminal per l'esportazione di carta e legno nel porto di Santos (San Paolo) è prevista per agosto. Nel settore ferroviario è prevista la pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione della ferrovia di integrazione ovest-est entro la fine del terzo trimestre, in modo che l'asta possa aver luogo entro la fine dell'anno. (segue) (Brb)