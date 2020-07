Coronavirus: Del Re, pandemia richiede rinnovati sforzi per eradicare la fame nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione della pandemia del nuovo coronavirus a livello globale richiede rinnovati sforzi per eradicare la fame nel mondo. Lo ha dichiarato il vice ministro Emanuela Del Re nel suo intervento in videoconferenza al lancio del rapporto 2020 sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, pubblicazione annuale multiagenzia che monitora i progressi verso l’attuazione dell’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 (fame zero, alimentazione adeguata, sana e sicura per tutti). Aperto da un messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, hanno preso parte all’evento il presidente dell’Assemblea generale Onu, Muhammad-Bande, la Presidentessa di Ecosoc, Juul, e i vertici delle agenzie del Polo romano Onu, di Unicef e dell'Oms. (segue) (Com)