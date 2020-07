Italia-Slovenia; Cirielli (Fd'I) a Romano, pensi al collaborazionismo comunista del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so cosa significa la locuzione 'fascismo di confine'. Ma ricordo bene, invece, il collaborazionismo comunista sovranazionale, ossia il tradimento nei confronti della nostra Patria, che ha sempre pervaso il Pci". Lo dichiara in una nota il questore della Camera e membro della commissione Affari esteri Edmondo Cirielli. "Andrea Romano, invece di attaccare Giorgia Meloni perché da vera patriota difende a testa alta il patrimonio italiano all'estero, dovrebbe preoccuparsi di questo humus che, ancora nel 2020, infetta il suo Pd. Lo dimostra ciò che sta accadendo in questi giorni per gli sbarchi degli immigrati clandestini in Calabria e in Sicilia e per il Recovery fund, il Pd continua a prostrarsi all'Unione europea e agli interessi franco-tedeschi a scapito degli italiani. Romano, dunque, prima di parlare di noi patrioti di Fd'I, guardi agli anti-italiani che siedono accanto a lui in Parlamento", conclude Cirielli.(Com)