Coronavirus: Usa, la Florida ha adesso più casi dell'Italia

- Nelle ultime 24 ore la Florida ha registrato oltre 15 mila nuovi casi di coronavirus. Per raggiungere questa cifra, gli interi Stati Uniti hanno impiegato 59 giorni, dal 21 gennaio al 20 marzo. I numeri dello Stato del Sud Usa sono spaventosi: l'Italia (60 milioni di abitanti) ha avuto 243.230 casi durante tutta la pandemia. La Florida (21 milioni di abitanti) ha già superato questo numero, con 282.435 casi. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il numero di morti in Florida, tuttavia, rimane inferiore a quello dell'Italia: 4.277 in Florida, rispetto ai 34.954 dell'Italia. Per un confronto: la Florida ha 12 volte i casi di Australia e Corea del Sud messi insieme, sebbene i due paesi abbiano entrambi almeno il doppio degli abitanti della Florida. Secondo i dati dell'Università Johns Hopkins, l'intera Cina ha registrato meno di un terzo del totale dei casi di Covid-19 della Florida. (Nys)