Usa: Trump difende la grazia a Roger Stone, sto ricevendo "recensioni entusiastiche"

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai giornalisti che sta ricevendo "recensioni entusiastiche" per la sua decisione di graziare il suo ex consigliere Roger Stone e ha ribadito la sua posizione secondo cui l'indagine russa "non avrebbe mai dovuto avere luogo". Lo riporta l'emittente "Nbc". Trump ha commutato la condanna a 40 mesi di carcere di Stone il venerdì sera, pochi giorni prima che si presentasse in prigione nell'ambito dell'indagine del procuratore speciale Robert Mueller per aver rilasciato dichiarazioni false e aver ostacolato i legislatori che stavano esaminando le interferenze russe alle elezioni del 2016. Secondo il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden: "Il presidente ha abusato del suo potere". Anche il senatore Mitt Romney, l'unico Repubblicano a votare a favore della condanna di Trump durante il processo di impeachment, ha definito la decisione di clemenza nei confronti di Stone "corruzione storica e senza precedenti". (Nys)