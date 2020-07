Italia-Slovenia: Mattarella, su esuli importante avere incontro a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conosco i problemi che mi avete posto. Ne abbiamo parlato al Quirinale qualche mese fa in una bella giornata di ricordo. È importante avere un primo incontro sollecitamente a Palazzo Chigi con il governo per affrontare concretamente i vari problemi, che sono diversi e che attendono soluzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla fine dell’incontro a Trieste con le associazioni degli esuli. “In questo i ministri qui presenti sono consapevoli e sensibili e io farò la mia parte di esortazione, di suggerimento e sollecitazione che il mio compito consente - ha spiegato -. Vi sono delle cose particolarmente rilevanti che riflettono ed esprimono la tragedia che tante famiglie hanno vissuto allora, perdendo tutto. E questa è una condizione che richiede che si pensi a come fare perché questo non avvenga mai più e si pensi anche a come sostenere - non dico ricompensare, perché questo non è possibile - ma alleviare le conseguenze negative di quel che è avvenuto ai nostri concittadini. Questo è l’impegno di cui abbiamo parlato quando ci siamo visti e che io desidero sottolineare. Sono contento di questo incontro con voi perché conclude questa giornata che è davvero importante. Devo dare atto al presidente Pahor di aver avuto molto coraggio e molta determinazione e anche molta visione di come si vive insieme nella nuova dimensione europea e di collaborazione e amicizia reciproca”. (segue) (Rin)