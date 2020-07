Brasile: Amazzonia, governo licenzia coordinatore istituto spaziale dopo allarme deforestazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota rilasciata poco dopo le dimissioni, l'Organizzazione non governativa ambientalista Greenpeace ha dichiarato che le dimissioni "non sorprendono" a causa delle precedenti decisioni prese dall'amministrazione Jair Bolsonaro, e "suggeriscono nuovamente che il governo è nemico della verità". "Non sarà nascondendo, truccando i dati o investendo nella pubblicità che il governo cambierà la realtà. E questo accade per una ragione molto semplice: Bolsonaro non vuole cambiare la direzione della sua politica. La distruzione della foresta amazzonica è il progetto del suo governo", ha affermato il portavoce della politica pubblica dell'organizzazione, Luiza Lima. Nell'agosto dello scorso anno, in circostanze simili era stato licenziato l'allora direttore dell'Inpe, Ricardo Galvao. All'epoca, il presidente Jair Bolsonaro aveva squalificato i dati dell'istituto e aveva affermato che Galvao aveva divulgato i dati sulla deforestazione perché "al servizio di alcune Ong" che volevano distruggere l'immagine del paese e il suo governo.La scorsa settimana l'Inpe aveva reso noto che gli allarmi relativi alla deforestazione della foresta pluviale amazzonica in Brasile sono cresciuti del 24,31 per cento a giugno 2020 rispetto al mese di maggio e del 10,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, per un totale di 1.034 chilometri quadrati. Gli allarmi sono emessi automaticamente su base quotidiana dal sistema satellitare di rilevamento della deforestazione (Deter) che in tempo reale mappa il territorio, allertando in caso di modificazioni alla flora rispetto alla rilevazione precedente. Negli ultimi 11 mesi, gli avvisi di deforestazione sono aumentati del 64 per cento rispetto gli 11 mesi precedenti. Secondo l'Inpe la deforestazione continua ad aumentare e i numeri per il 2020 saranno molto peggiori rispetto al 2019. Il tasso ufficiale dovrebbe essere superiore del 30 per cento rispetto allo scorso anno, quando si registrarono i peggiori dati del decennio. (segue) (Brb)