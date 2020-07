Coronavirus: California, il governatore Newsom ordina la chiusura di attività all'aperto e bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore californiano, Gavin Newsom, del Partito democratico, ha ordinato oggi la chiusura di diverse attività al chiuso e di tutti i bar dello Stato, in quanto è alle prese con un numero crescente di casi di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Il governatore ha annunciato in una conferenza stampa che ristoranti, pub, cinema, luoghi di intrattenimento per famiglie, zoo, musei e sale da gioco sospenderanno tutte le attività al coperto. Newsom ha anche detto che i bar devono chiudere completamente. I ristoranti saranno comunque autorizzati a fornire offrire cibo all'aperto e da asporto. Il nuovo ordine dovrebbe rimanere in vigore per almeno tre settimane, ha detto Newsom. (Nys)