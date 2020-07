Coronavirus: Canada, l'Ontario passa alla "fase tre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i nuovi casi di Covid-19 che sembrano gestibili e i ricoveri in diminuzione, il Premier dell'Ontario, Doug Ford, ha annunciato oggi che il suo Stato sta entrando nella "fase tre" di gestione della pandemia. Lo riporta il quotidiano "Toronto Star". Ford è pronto ad annunciare che più imprese e attrazioni pubbliche potranno riaprire entro la fine di questa settimana. I ristoranti e i bar, che ora si limitano a servire pasti e bevande da asporto, potrebbero essere autorizzati a offrire cene al coperto a condizione che gli avventori mantengano il distanziamento fisico. Ieri, 12 luglio, l'Ontario ha segnalato 129 nuovi casi di Covid-19, ma ci sono solo 116 persone ricoverate e 29 in terapia intensiva. Il governo canadese ha detto che 2.719 persone sono morte a causa del Covid-19 per la pandemia dagli inizi di marzo, ma lo "Star" ha stabilito che il bilancio reale dei morti è leggermente più alto.(Nys)