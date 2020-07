Coronavirus: Del Re, pandemia richiede rinnovati sforzi per eradicare la fame nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, riferisce un comunicato della Farnesina, il vice ministro ha ricordato come la diffusione della pandemia a livello globale richieda rinnovati sforzi per eradicare la fame nel mondo. Per questo, “l’approccio della cooperazione italiana punta al rafforzamento del nesso tra intervento umanitario e sviluppo, creando sistemi alimentari resilienti e rafforzando le catene di approvvigionamento sostenibili. Continueremo questa azione sfruttando le sinergie con la Presidenza G20, e sostenendo lo sviluppo ulteriore dell’iniziativa della “Food Coalition". Il Food Systems Summit del 2021 sarà inoltre un’occasione importante di confronto su nuove idee, basate su evidenze scientifiche, attraverso il coinvolgimento di tutti i rilevanti stakeholders e, in particolare, il settore privato, la società civile e i giovani. “Come italiani” - ha concluso Del Re - riconosciamo l’importanza della dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco, per l’alta qualità dei prodotti derivante dalla ricchissima biodiversità del nostro territorio, un approccio basato su diete salutari e sicurezza nella produzione alimentare che siamo pronti a condividere con i nostri partners”. (Com)