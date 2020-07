© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMAAssemblea capitolina: variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e altre. Aula Giulio Cesare, Campidoglio a Roma (ore 14-19)VARIENella ricorrenza della Festa nazionale francese, la Procura Distrettuale della Repubblica dell'Aquila e l'Arma dei Carabinieri, da parte dell'Italia, restituiranno alla Francia presso l'Ambasciata di Roma il murale di Banksy realizzato quale omaggio alle Vittime del Bataclan, rubato a Parigi e recuperato a Tortoreto, in provincia di Teramo. Palazzo Farnese a Roma (ore 15)Inaugurazione del nuovo Edificio per la didattica e la ricerca della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l’Azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea. Al taglio del nastro il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Nuovo Edificio didattico adiacente all’Ospedale Sant’Andrea in via di Grottarossa 1035-1039, Roma (ore 13) (segue) (Rer)