Polonia: presidenziali, Duda vince con un dato definitivo del 51,03 per cento

- Il capo dello Stato polacco uscente, Andrzej Duda, ha vinto il ballottaggio delle presidenziali con il 51,03 per cento dei voti. E' questa la percentuale definitiva comunicata dal presidente della Commissione elettorale statale (Pkw), Sylwester Marciniak, dopo il completamento dello spoglio in tutte le circoscrizioni. Il suo avversario, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, ha ottenuto il 48,97 per cento. L'affluenza è stata pari al 68,18 per cento. In totale Duda ha conquistato 10.440.648 voti, mentre Trzaskowski ne ha ottenuti 10.018.263. (Vap)