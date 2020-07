Autostrade: Di Maio, Salvini ipocrita, su revoca concessioni temporeggiava (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io posso dire - rimarca Di Maio - che abbiamo sempre detto che i Benetton non avrebbero ricostruito il nuovo ponte di Genova. E così è stato. Abbiamo sempre detto che bisognava togliere ai Benetton la gestione di autostrade. E questo nuovo governo, oggi, sta lavorando per raggiungere quest’altro obiettivo. E' un bene che il presidente Conte stia curando il dossier con tanta attenzione, abbiamo massima fiducia nelle sue parole. Il dolore delle famiglie delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi è ben impresso nella mente di ognuno di noi. Ed è impossibile dimenticarselo - conclude -. Andiamo avanti per loro". (Rin)