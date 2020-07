Brasile: Amazzonia, governo licenzia coordinatore istituto spaziale dopo allarme deforestazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mourao, che è anche il presidente del Consiglio per l'Amazzonia, il governo ha intenzione di confermare le operazioni di repressione dei crimini ambientali già in corso e di realizzare azioni più efficaci nelle aree dove l'attuale legge sulla proprietà fondiaria rende possibile l'occupazione di terreni demaniali da parte di cittadini che vogliano sfruttare suolo così che "la deforestazione raggiunga un livello accettabile". Tuttavia Mourao ha anche difeso l'operato del governo, affermando che sull'amazzonia "una disputa geopolitica", perché il Brasile, a suo avviso, sarà a breve "la più grande potenza agricola del mondo", circostanza destinata a generare sul paese "pressioni" dei concorrenti, sottolineando che il Brasile non abbatte la foresta per produrre cibo, dal momento che l'industria agroalimentare del paese ha una tecnologia "all'avanguardia". (segue) (Brb)