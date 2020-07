Scuola: riunito Tavolo nazionale per ripresa attività in presenza di sistema integrato zero-sei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi, con la presenza della viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, il Tavolo nazionale per la ripresa delle attività in presenza del sistema integrato zero-sei, al quale hanno preso parte, oltre alla direzione degli ordinamenti del MI, rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell'Associazione aazionale comuni Italiani (Anci), della commissione Infanzia, della Federazione italiana scuole materne (Fism), del Gruppo nazionale nidi infanzia e del Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della scuola. Lo riferisce una nota del ministero dell'Istruzione. "Abbiamo voluto questo incontro - ha dichiarato la viceministra Ascani - per fare il punto della situazione, individuare le eventuali criticità sulle quali intervenire e predisporre tutto il necessario affinché i servizi per lo 0-6 possano riprendere in maniera regolare. Abbiamo avuto un confronto positivo e siamo tutti consapevoli di quanto sia essenziale garantire i diritti dei più piccoli, perché tutto ciò influisce sul percorso di crescita di ciascun individuo. Continueremo a lavorare condividendo questa importante responsabilità con tutti coloro che operano per questo segmento formativo". A quello di oggi seguiranno nei prossimi giorni tavoli tecnici di approfondimento tematico e interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti e con le organizzazioni sindacali. (Com)