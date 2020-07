Algeria-Ue: ministro Interno Beldjoud, pronti a consolidare cooperazione su controllo flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno algerino, Kamal Beldjoud, ha confermato la “volontà dell’Algeria di consolidare la cooperazione con diversi partner per controllare meglio i flussi migratori illegali”. Il ministro ha partecipato a una riunione in videoconferenza tra i ministri dell’Interno dell’Unione europea e dei paesi del Nord Africa. Nel suo intervento il ministro ha salutato l’importanza di una riunione che “rafforza la cooperazione tra i diversi attori a livello regionale e internazionale nella lotta al traffico illecito di migranti e nella ricerca di soluzioni efficaci per fare fronte al fenomeno”. A questo proposito Beldjoud ha ribadito "la volontà dell’Algeria di consolidare la cooperazione con diversi partner per controllare meglio i flussi migratori illegali, tenendo conto della relazione tra il fenomeno dell’immigrazione illegale e i fattori dello sviluppo e della sicurezza”. (Ala)