Italia-Slovenia: Mattarella, futuro non si costruisce cancellando passato

- “Il futuro non si costruisce cancellando il passato o senza tener conto del passato, perché il futuro si inserisce sul passato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla fine dell’incontro con le associazioni degli esuli. L’incontro è avvenuto alla presenza del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Quindi una adeguata riflessione storica che avete auspicato, una ricerca seria e approfondita, libera come deve essere la ricerca storica, non la ricerca dei governi ma degli studiosi di storia, sui fatti, sulle realtà, su ciò che la documentazione e i fatti presentano e suggeriscono,è molto importante e va incoraggiata per completare quella svolta che ha fatto uscire dal cono d’ombra la drammatica vicenda dell’esodo degli esuli dalle vostre terre - ha aggiunto-. E questo è un adempimento importante: sollecitare che la ricerca storica sia fatta in questo modo, approfondita, libera, completa. È il modo anche per mettere insieme, in comune, con le altre nazionalità, quel che è avvenuto e come lo si valuta, non perché vi sia un’unica verità soltanto, ma perché si confrontino le ricostruzioni, i dati, i fatti. Naturalmente sulla storia si collocano anche alcune esigenze concrete in cui si traduce la storia con le sue conseguenze”. (Rin)