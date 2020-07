Italia-Slovenia: Mattarella, su esuli importante avere incontro a palazzo Chigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trieste, ha precisato Mattarella, “è una città straordinaria, come tutta questa regione di confine che ha dentro di sé una quantità di esperienze, di riflessi culturali, di filoni; queste zone nella nuova Europa non sono, come un tempo sono state purtroppo, un problema di contrapposizione, ma sono una ricchezza per l’Unione europea perché sono zone nevralgiche del tessuto connettivo dell’Europa. Questo consente una prospettiva sotto ogni profilo: culturale, sociale, anche economica che va adeguatamente valorizzata e utilizzata. E quindi mettiamo insieme il passato, l’esigenza di intervenire per alleviare le conseguenze del passato e le sue conseguenze negative sul tanti nostri concittadini, il presente da impostare, il futuro che abbiamo di fronte. Vi ringrazio molto, grazie per le vostre considerazioni e per la vostra presenza”, ha concluso. (Rin)