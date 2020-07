Energia: Brasile, governo prevede cinque aste per progetti reti elettriche entro il 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel settore delle infrastrutture il ministro de Freitas ha annunciato che il governo investirà 4,5 miliardi di real (750 milioni di euro) in infrastrutture nel secondo semestre dell'anno per rilanciare l'economia duramente colpita dagli effetti della pandemia del coronavirus. Il ministro ha affermato che i fondi sono già previsti nel bilancio e si sommano ai 3,5 miliardi real (583 milioni di euro) a suo dire già investiti nel primo semestre del 2020. Freitas ha inoltre annunciato che gli investimenti dello stato nelle infrastrutture andranno avanti anche per i prossimi anni. (segue) (Brb)