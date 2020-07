Energia: Brasile, governo prevede cinque aste per progetti reti elettriche entro il 2022 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto lo scorso 2 luglio l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile del Brasile (Anac) ha approvato l'avviso di asta redatto dal governo relativo al processo di cessione della gestione di 22 beni che sarà aggiudicata a privati il prossimo anno. Per poter avviare il processo di privatizzazione il governo dovrà attendere ora il parere della Corte dei conti sull'operazione e sugli studi di fattibilità tecnica, economica e ambientale già approvati dal ministero delle Infrastrutture. Il governo ha inviato i documenti nonostante la Corte dei conti ancora non abbia ripreso completamente le attività consultive, a causa della pandemia di coronavirus. In questo modo il governo spera di poter accelerare le operazioni, in modo da poter completare il processo nel marzo 2021. (Brb)