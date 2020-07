Brasile: Amazzonia, governo licenzia coordinatore istituto spaziale dopo allarme deforestazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deforestazione nella regione amazzonica preoccupa molto i paesi europei e gli investitori internazionali. ll vicepresidente della Repubblica del Brasile, Hamilton Mourao, ha dichiarato che per lui "è ovvio" che gli investitori stranieri vogliano vedere più impegno e maggiori "risultati concreti contro la deforestazione della foresta amazzonica". Il vicepresidente ha preso parte a una videoconferenza con alcuni ministri e alcuni investitori stranieri per affrontare la questione di una maggiore salvaguardia dell'ambiente in Brasile. La riunione è stata convocata alla fine del mese scorso dopo che un gruppo che riunisce 30 fondi di investimento provenienti da 9 paesi diversi e che gestiscono complessivamente 3.700 miliardi di dollari, ha annunciato di essere pronto a rivedere i propri investimenti in Brasile nel caso il governo non adotti misure più efficaci per ridurre il disboscamento della foresta pluviale amazzonica. (segue) (Brb)