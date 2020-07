Coronavirus: Usa, 135.400 morti su 3.336.154 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 135.400 morti per Covid-19 su 3.336.154 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 13 milioni di contagi con oltre 570 mila morti. Secondo alcune fonti stampa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il principale esperto virologo della task force sul coronavirus, Anthony Fauci, non si parlerebbero da due mesi. La Casa Bianca nel pomeriggio ha smentito questa versione dei fatti. Nelle ultime 24 ore a New York, epicentro iniziale della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti, non si registra alcun decesso per Covid-19. (Nys)