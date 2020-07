Autostrade: Salvini, Di Maio non scarichi incompetenza su altri, non ho mai incontrato Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A differenza di altri non ho mai incontrato un Benetton nella vita". Il leader della Lega, Matteo Salvini, replica così a Luigi Di Maio che su Facebook aveva scritto che "nel precedente governo Aspi aveva un alleato, Salvini". Di Maio e Toninelli, aggiunge il leader della Lega "non scarichino la propria incompetenza su altri, su Autostrade hanno perso solo tempo e fatto perdere soldi agli italiani. Mai visto un parere legale né un atto su revoca o proroga: il governo si svegli e decida qualcosa, dall'anno scorso non hanno più l'alibi è colpa di Salvini". (Rin)