Cultura: Bordoni (Lega), settore in difficoltà, si portino in Assemblea capitolina proposte rilancio

- Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni chiede che in Assemblea capitolina si portino proposte per il rilancio dell'industria culturale. "Cala il sipario sulle sale di Roma - afferma Bordoni in una nota -. Teatri, cinema, concerti, spettacoli dal vivo, hanno più problemi di ripartenza e soprattutto di ritorno a una redditività indispensabile per andare avanti. Un vero e proprio cortocircuito tra distribuzione e offerta di grandi rappresentazioni che sta portando alla paralisi del settore. Mancano i fondi e la sicurezza di poter riaprire, così la grande macchina dello spettacolo resta ferma, bruciando decine di milioni di euro a trimestre e con migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Servono - aggiunge - soluzioni a sostegno, l'attività di questa filiera rappresenta un volano economico, oltre che l'intrattenimento, anche per altri settori, a partire da quello turistico-ricettivo fino a quello culturale. Non basta qualche rappresentazione nelle piazze d'estate per parlare di ripartenza. Ci aspettiamo che all'attenzione dell'Aula - conclude - vengano portate proposte per il settore, dalla scontistica per l'utenza alla decontribuzione per gli esercenti. È urgente iniziare a pianificare la ripartenza dello spettacolo dal vivo e pensare alla riapertura".(Com)