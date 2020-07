© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul Recovery fund "non sarà facile, ma va trovato, senza ribassi". Lo auspica su Twitter il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "Questo è un momento decisivo non soltanto per l'Italia, ma anche per il presente e il futuro dell'Unione europea, ed è necessario che tutti facciano la propria parte. Con coraggio e senza opportunismi", conclude. (Rin)