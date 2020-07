Bolivia: ministro Esteri Longaric positiva al nuovo coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, è risultata positiva al nuovo coronavirus e sarà sottoposta a isolamento domiciliare. “Il ministero delle Relazioni estere comunica che il ministro Karen Longaric è risultata positiva al test per il Covid-19. Il ministro, che non presenta sintomi, resterà in isolamento domiciliare e si sottoporrà al trattamento corrispondente”, si legge in una breve nota emanata oggi dal ministero. (segue) (Brb)