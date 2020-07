Bolivia: ministro Esteri Longaric positiva al nuovo coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un incremento dell'allarme nei palazzi, Anez lavorava da tempo in videoconferenza: "Non ci sono mai molte persone con la presidente. La maggior parte delle riunioni si effettuano attraverso Zoom", facevano sapere a inizio mese fonti della presidenza. Dall'inizio della crisi pandemica, numerosi infatti sono i ministri del governo Anez ad essere risultati positivi al nuovo coronavirus. A inizio luglio il ministro della Presidenza Yerko Nunez, sorta di primo ministro in un sistema presidenziale, era risultato positivo ed è da sabato ricoverato in ospedale con "febbre persistente" e un quadro di "Covid-19 complicata". Di lì a poco sarebbe toccato al ministro delle Miniere, Jorge Fernando Oropeza e al ministro della Salute Eidy Roca. Contagio accertato anche per la presidente del Senato, Eva Copa. In precedenza si erano registrati i casi del ministro della Difesa, Luis Fernando Lopez, dell'Ambiente, Maria Eleba Pinckert, dello Sviluppo produttivo, Wilfredo Rojo, dell'Educazione, Victor Hugo Cardenas e degli Idrocarburi, Victor Hugo Zamora. (segue) (Brb)