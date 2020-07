Bolivia: ministro Esteri Longaric positiva al nuovo coronavirus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notizie di contagi ai vertici della politica si stanno ripetendo nell'intera regione latinoamericana. Il caso più rinomato è quello del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ha comunque ribadito la sua volontà di sminuire ogni emergenza. Si tratta di una malattia da cui devono guardarsi gli anziani e le persone con patologie pregresse, ma che nel resto della popolazione non autorizza atteggiamenti di "panico". Un approccio con al centro anche la necessità di salvaguardare l'economia e che lo ha portato a promuovere scelte di sanità pubblica discusse istituzioni e organi di governo locale: lincentivo all'uso del farmaco antimalarico clorochina, non supportato da adeguati riscontri scientifici, e la riapertura di molte attività economiche contro il parere di diversi amministratori locali. Positivo al test era risultato anche il presidente dell'Honduras, Juan orlando Hernandez, e la moglie. Dopo due settimane passate con la sensazione di trovarsi "tra la vita e la morte", il capo dello stato è stato decretato guarito e continua oggi il lavoro in isolamento. (Brb)