Autostrade: Renzi, proroga concessioni decisa da Meloni e Salvini in esecutivo Berlusconi

- La vicenda del ponte di Genova "è uno scandalo assoluto, chi ha sbagliato deve pagare, mi sembra il minimo". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo ultimo libro a Casole d’Elsa. "Dopo di che penso che chi sbaglia non lo decide Twitter, lo decide un magistrato. Se sei un uomo delle istituzioni, non fai come al bar, aspetti la magistratura", ha aggiunto. "Autostrade ha preso un sacco di soldi, dice Meloni. Vero. Sapete chi è che ha prorogato le concessioni? Il governo Berlusconi, dove Meloni era ministro e Salvini, allora deputato, e ha pure votato a favore in commissione Trasporti. Chi dice che Benetton ha preso troppi soldi ha ragione, ma deve chiedere informazioni al governo Berlusconi 2008", ha rimarcato Renzi.(Rin)