Autostrade: Renzi, con revoca miliardi a Benetton, Pd converga su soluzione di buon senso via Cdp

- Sulla vicenda Autostrade per l'Italia, "oggi i populisti vogliono la revoca perché è caduto il ponte e perché Benetton ha preso troppi soldi. Questo puoi farlo al bar: la verità è che con la revoca si danno i miliardi a Benetton. E sapete perché non hanno mai scritto il documento di revoca? Perché ci sono scritti sopra i miliardi che devono dare a Benetton". Lo ha osservato il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo ultimo libro a Casole d’Elsa. Per l'ex premier "questo giochino rischia di costare ai nostri figli 20/30 miliardi". Intanto, sottolinea ancora, "si licenziano delle persone e si bloccano i cantieri. Io non sono convinto che la soluzione sia la presenza dello Stato, ma è una posizione legittima e va fatta seriamente con - ribadisce - un aumento di capitale di Atlantia sottoscritto da Cdp. Sono fiducioso che anche nel Pd questa posizione di buon senso avrà seguito", conclude Renzi. (Rin)