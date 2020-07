Autostrade: Masucci (Fit Cisl Lazio), attenzione alta su destino di migliaia di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, spiega che "migliaia di lavoratori e le loro famiglie, nel Lazio, in queste ore seguono con attenzione, e con una certa dose di preoccupazione, i destini di Autostrade. Per parte nostra - afferma Masucci in una nota - vogliamo sottolineare che, qualsiasi scelta intraprenda il governo, la nostra attenzione è stata, è e sarà altissima. Ogni decisione - aggiunge - dovrà essere effettuata nel rispetto dei lavoratori, del lavoro e della cittadinanza: monitoreremo attentamente, giorno per giorno, passaggio per passaggio, che l'occupazione, i diritti e la sicurezza stradale restino prioritarie. Migliaia di persone sul territorio non possono e non devono pagare alcun prezzo per le strategie che saranno adottate: nel momento difficile che attraversiamo, non potremmo permetterci alcun costo sociale. Restiamo al fianco dei lavoratori e dell'utenza - conclude Masucci - convinti che con un impegno condiviso si possa agire con efficacia per tutelare l'interesse generale". (Com)