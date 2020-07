Fase 3: Consiglio comunale Milano approva odg per accesso a internet veloce per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno delle consigliere Alice Arienta (Pd) e Natascia Tosoni (Milano Progressista) per sancire il diritto dell’accesso a internet veloce per tutti i cittadini. “L’emergenza sanitaria - spiega una nota del gruppo consiliare Pd - ha messo in luce il ritardo nella digitalizzazione del nostro paese e il divario digitale: una violazione del diritto all’accesso a internet, sia in termini di disponibilità di strumenti tecnologici sia in termini di connessione vera e propria, che ha accentuato una forma di esclusione a discapito di fasce di popolazione che oggi non hanno risorse e competenze per accedere a un bene primario come è ormai la connessione (digital divide) o vivono in quartieri non raggiunti adeguatamente da un connessione veloce. Internet è ormai un bene di prima necessità e come tale va reso possibile. Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”. (segue) (Rem)