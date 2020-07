Fase 3: Consiglio comunale Milano approva odg per accesso a internet veloce per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine del giorno invita la giunta e il Consiglio a “promuovere azioni per migliorare l’accesso alla connessione, per migliorare la copertura e aumentare la disponibilità di banda in download e upload in tutte le aree della città”, anche quelle confinanti con il territorio metropolitano, “promuovendo un tavolo tecnico con gli operatori del settore, con gli ordini professionali e le università, oltre a consolidare la rete wifi del Comune di Milano”. “Parallelamente - conclude la nota - sarà importante promuovere azioni per migliorare l’accesso alla connettività, offrendo forme di sostegno economico alle famiglie meno abbienti (es. buoni spesa tecnologici per connettività e per device) e promuovendo iniziative e progetti per diffondere e rafforzare le competenze digitali, attraverso progetti educativi diffusi su tutto il territorio coinvolgendo i municipi e le diverse entità territoriali. In questo senso, questo ordine del giorno offre un indirizzo specifico per l’utilizzo delle risorse economiche del fondo di mutuo soccorso ‘Autunno’, stanziate dal Consiglio comunale”. (Rem)