- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa online di presentazione della Milano Digital Fashion Week 14/17 luglio 2020.Diretta streaming (ore 10.15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla video-conferenza stampa di presentazione del Festival MiTo SettembreMusica 2020.Streaming sul sito di MiTo SettembreMusica (ore 12.00)Commissione consiliare Partecipate. All’ordine del giorno: "Azienda Farmacie Milanesi: attività della società, sinergie col Comune di Milano e presentazione del nuovo rappresentante del Comune in seno al cda Dott. Mauro Provezza.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno: ”Contributo affitto proveniente da risorse regionali e dal fondo di mutuo soccorso”. Partecipa l’assessore Gabriele Rabaiotti.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)L’assessora al Turismo Roberta Guaineri partecipa alla presentazione alla stampa di "Quest'estate voglio andare vicino. Why not?", la campagna di comunicazione territoriale per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico di prossimità nell'estate 2020.Giardini di Palazzo Moroni, via Porta Dipinta 10 - Bergamo Alta (ore 19.00)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene in apertura degli Innovation Days del Sole 24 Ore "La Lombardia che riparte".Live streaming (ore 9.30)Si riunisce il Consiglio regionale. In apertura dei lavori si terrà la commemorazione dell'ex vice presidente del Consiglio regionale Fiorenza Bassoli. All'ordine del giorno la proposta di risoluzione sull'efficientamento energetico e tre mozioni sulle criticità legate all'abbinamento del voto regionale e quello referendario del 20 e 21 settembre prossimi; sula crisi causata dal Covid degli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie lombarde e sugli interventi per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 14.00) (segue) (Rem)