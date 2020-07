Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEInnovation Days del Sole 24 Ore "La Lombardia che riparte". Partecipano, tra gli altri, Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Silvia Candiani, ad Microsoft; Riccardo Palmisano, presidente Assobiotec Federchimica; Mario Abbadessa, ad Hines Italia; Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Alberto Viano, ad LeasePlan; Bibiana Ferrari, ad Relight; Giovanni Fassi, presidente e ad Fassi Gru; Gian Domenico Auricchio, ad Auricchio.Live streaming (ore 9.30)Conferenza stampa di presentazione di "Affacciati alla finestra" il secondo filone di “Bergamo Torniamo in scena - Estate duemilaEventi” con la programmazione di eventi dal vivo nei quartieri di Bergamo. Partecipano tra gli altri gli assessori di Bergamo Nadia Ghisalberti (Cultura) e Giacomo Angeloni (Reti sociali) e il presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio Fabio Danes.Diretta streaming (ore 11.00)Presentazione alla stampa di "Quest'estate voglio andare vicino. Why not?", la campagna di comunicazione territoriale per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico di prossimità nell'estate 2020 con i sindaci Giorgio Gori (Bergamo), Gianluca Galimberti (Cremona), Mattia Palazzi (Mantova) e le assessore al Turismo Roberta Guaineri (Milano) e Laura Castelletti (Brescia).Giardini di Palazzo Moroni, via Porta Dipinta 10 - Bergamo Alta (ore 19.00)MONZAIl sindaco di Monza Dario Allevi e l’assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso incontrano la stampa per illustrare i contenuti della delibera approvata dalla giunta comunale “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020”.Comune di Monza - Sala giunta, piazza Trento e Trieste - Monza (ore 12.00) (Rem)