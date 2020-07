Difesa: Guerini a Madrid incontra collega spagnola Robles, focus su Missioni internazionali, Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato oggi a Madrid la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles Fernandez. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Accogliendo l’invito della collega spagnola, rimandato nei mesi scorsi a causa dell’emergenza sanitaria, Guerini è stato accolto a Madrid dall’ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia per poi recarsi alla sede del Ministero della Difesa spagnolo dove è stato ricevuto dalla collega spagnola. Nel corso del colloquio i due si sono confrontati sull’impegno di entrambi i Paesi nelle missioni Ue. “Come la Spagna riteniamo fondamentale contribuire in maniera sostanziale alle missioni di politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea” ha dichiarato Guerini riferendosi alla partecipazione alla European Union Training Mission in Mali (a guida spagnola) alla European Union Training Mission in Somalia (a guida italiana) e all’Operazione Atalanta. “Sempre sotto l’egida dell’Unione abbiamo assunto pochi mesi fa la guida della missione Irini, segno concreto dell’impegno Ue per la crisi libica” ha affermato Guerini affrontando il capitolo sulla missione Irini, naturale erede di Sophia cui “la Spagna ha da sempre fornito un contributo importante e prezioso”. I due ministri si sono confrontati poi anche sull’impegno in Medio Oriente. “Il nostro comune contributo alla risoluzione delle crisi ci vede operare insieme da anni anche in Medio Oriente. La stabilità dell’Iraq è per noi fondamentale così come lo è continuare, senza mai abbassare la guardia, la lotta al Daesh in tutte le sue forme. Come Italia continueremo a supportare le attività della coalizione nell’operazione Inherent Resolve ed intendiamo contribuire al potenziamento della Nato Mission in Iraq” ha dichiarato Guerini. (segue) (Res)