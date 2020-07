Difesa: Guerini a Madrid incontra collega spagnola Robles, focus su Missioni internazionali, Ue e Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Focus anche sull’Afghanistan, in vista del futuro 2020, definito “anno fondamentale per il Paese”. “Come Italia” ha sostenuto il ministro “riteniamo che qualsiasi ipotesi di rimodulazione sul terreno dovrà essere decisa congiuntamente e sulla base di un effettivo miglioramento delle condizioni”. Completando lo scambio di vedute sul Medio Oriente e nei teatri che vedono i due Paesi impegnati congiuntamente, il ministro della Difesa ha confermato la presenza italiana in Libano affermando come “la stabilità del Paese è fondamentale per mantenere gli equilibri di un’area fortemente colpita da tensioni e conflitti, pertanto ritengo la presenza di Unifil irrinunciabile”. (segue) (Res)