Difesa: Guerini a Madrid incontra collega spagnola Robles, focus su Missioni internazionali, Ue e Nato (3)

- Entrambi i ministri hanno inoltre confermato l’importanza di rafforzare il fianco sud della Nato: “A conferma della centralità che i nostri due Paesi attribuiscono alla stabilizzazione dell’area Mena- Medio Oriente e Nord Africa-, sono certo del comune interesse anche riguardo a tutte le iniziative avviate per rafforzare il fianco sud dell’Alleanza” ha dichiarato Guerini. Uno degli argomenti di confronto è stato anche la Difesa europea. “Anche nell’ambito della Difesa europea Italia e Spagna hanno una significativa comunanza di intenti. Condivido con te la soddisfazione per il successo della nostra iniziativa congiunta, insieme alle colleghe di Francia e Germania, di inviare lo scorso 29 maggio all’Alto Rappresentante Borrell, la lettera PESCO4, per sensibilizzare sull’importanza degli investimenti per irrobustire la Difesa Europea” ha detto Guerini alla collega spagnola. In questo senso entrambi i ministri hanno concordato sull’importanza di assicurare adeguati finanziamenti anche europei nel settore dell’industria della Difesa. Sui rapporti bilaterali e la cooperazione industriale Guerini ha sottolineato il “forte interesse dei nostri Paesi a mantenere attiva la cooperazione nel campo della Difesa e a far crescere le nostre relazioni sia in materia di sicurezza, sia nei settori di addestramento, formazione e in quello industriale-tecnologico”. Guerini ha aggiunto: “Auspico in tal senso che nel prossimo futuro la collaborazione tra le nostre industrie della difesa possa ulteriormente rafforzarsi”. (Res)