Lavoro: Catalfo, in Piano rilancio da interventi per occupazione a riforma ammortizzatori sociali

- Tra i "temi centrali" del Piano di rilancio del Paese su cui è impegnato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "interventi a supporto dell’occupazione, soprattutto quella giovanile e femminile e con particolare riguardo per il Mezzogiorno, misure di sostegno al reddito e aiuti per le famiglie, riforma degli ammortizzatori sociali e formazione". Li elenca su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che dà appuntamento per parlarne oggi alle 20.30 dalla Sicilia con il tour online M5s "Riparte l'Italia". (Rin)