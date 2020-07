Omicidio Mariottini: testimone, a San Lorenzo tutti sapevano che accadeva in palazzo occupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ore tra esame e controesame a porte chiuse oggi nell'aula bunker di Rebibbia per Mirko Di Leo, testimone nel processo per l'omicidio di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina drogata, violentata e lasciata morire nel palazzo occupato in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma il 19 ottobre del 2019. Imputati per l'omicidio sono quattro spacciatori stranieri. L'unico testimone odierno ha raccontato come, insieme a un suo amico, tale Rizzitelli che deporrà domani, aveva individuato nell'immediatezza dei fatti, il testimone che aveva visto elementi importantissimi ai fini dell'indagine, e di averlo portato prima dai carabinieri e poi dalla polizia che conduceva le indagini. "Tutti i residenti del quartiere sapevano cosa accadeva dentro al palazzo", avrebbe detto il teste riferendosi al contesto sociale caratterizzato da squallore e illegalità. Lui stesso insieme al suo amico, appena la sera prima, aveva tirato fuori una ragazza rumena che voleva uscire ma a cui gli spacciatori non permettevano di andare via. Domani quindi si procede con altri testimoni, alcuni dei quali in accompagnamento coattivo. "L'istruttoria procede correttamente e la Corte darà ampio spazio in sede di esame a pubblica accusa e difesa - spiega ad Agenzia Nova l'avvocato Maria Teresa Ciotti, legale della madre di Desirèe costituita parte civile - Grande sforzo invece, da parte della Procura per individuare testi da citare affinché la Corte disponga gli accompagnamento coattivi". (Rer)