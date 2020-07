Libia: Macron, non c'è una soluzione militare alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è una soluzione militare alla crisi in corso in Libia, ma “solo una soluzione politica, alla quale abbiamo costantemente contribuito, è possibile". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso tenuto al ministero della Difesa alla vigilia della festa nazionale del 14 luglio. Il capo dello Stato ha lanciato un appello affinché si finisca con "l'arrivo massiccio di armi e di mercenari in questo paese" e ha chiesto una "politica europea per il Mediterraneo". Macron ha poi sottolineato l'importanza di continuare "lo sforzo iniziato per modernizzare" lo "strumento di difesa" al fine di "preservare la Francia dalla brutte sorprese".(Frp)